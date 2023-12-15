Масове відключення: де у Дніпрі 18, 19, 20, 21 та 22 грудня будуть вимикати світло (усі адреси)

У Дніпрі з 18 по 22 грудня вимикатимуть світло.

У Центральній енергетичній компанії вчергове анонсували графіки відключень світла на наступний тиждень. Це планові вимкнення, які потрібні, щоб енергетики змогли провести необхідні ремонтні роботи.

У Дніпрі світло вимикатимуть на кілька годин з 18 по 22 грудня.

18 ГРУДНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Агатової: 1;

вул. Бехтєрєва: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бутакова: 2, 3, 4, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;

вул. Веселка: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20, 22А, 24А, 26, 27, 32, 36, 36А, 38, 48, 96, 181, 211;

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Оздоровча: 9А, 11А;

вул. Павлова: 1, 4, 12;

вул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 59;

вул. Мечникова: 10, 11;

пров. Блакитний: 2;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12, 14-20 (парні), 26;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

вул. Оранжева: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парні);

вул. Солом’янська: 1;

пров. В’ячеслава Тютіна 1-12, 14-16, 18-20;

вул. Бехтєрєва: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бориса Кротова: 31, 35, 39А;

вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;

вул. Веселка: 36А;

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130-149 (непарні), 157;

вул. Оздоровча: 1-7, 9А, 11А, 12, 13, 18, 20;

вул. Павлова: 1, 4, 12;

вул. Пирогова: 7, 51, 59;

вул. Солом’янська: 1, 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

вул. Весняна: 5, 31, 35;

вул. Дорога: 1А, 2, 3, 5, 7, 14, 16;

вул. Заводська: 36;

вул. Земська: 1, 3А;

вул. Північна: 3, 15;

вул. Татарська: 8, 10, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;

вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12А, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 157;

пров. Рожевий: 1-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Смарагдовий: 1-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парні);

На 19 ГРУДНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Гладкова: 36;

вул. Інженерна: 7В, 12;

вул. Казакевича: 9;

вулиця Калузька 2;

вул. Козака Мамая: 12-20 (парні).

На 20 ГРУДНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Академіка Янгеля: 35-59 (непарні);

вул. Аріхтектора Заболотного: 1-18, 19А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1-22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 66;

вул. Грушова: 1А, 2-12, 14, 16;

вул. Енергетична: 2А, 7, 9Д, 11;

вул. Івана Франка: 22-32 (парні), 33, 34, 36-41, 43-57 (непарні);

вул. Корейська: 2, 4, 6, 8А, 10, 12;

вул. Матроська: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;

вул. Молодіжна: 2-32, 34;

вул. Новокримська: 50-58;

вул. Осипа Бодянського: 1-6, 7А, 8-10, 11А, 12-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1, 2, 3/2, 4-10, 11А, 13-34, 36;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

вул. Робоча: 77;

вул. Софіївська: 10, 12;

вул. Шинна: 3, 4;

пров. Ключовий: 1, 3, 5;

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;

тупик Будівельний: 2-5, 6А, 7, 8, 10, 11, 12.

На 21 ГРУДНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Аріхтектора Заболотного: 1-18, 19А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1А, 2-22, 24-34 (парні), 66;

вул. Грушова: 1А, 2-12, 14, 16;

вул. Енергетична: 2А;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;

вул. Корейська: 2, 4, 6, 8А, 10А, 12;

вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Осипа Бодянського: 1-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10А, 11А, 13-34, 36;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

вул. Шинна: 3,4;

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17-25 (непарні);

пров. Молодіжний: 14А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 144.

На 22 ГРУДНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

вул. Татарська: 8, 10, 131, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;

вул. Яхонтова: 2, 4, 11, 12;

пров. Смарагдовий: 1, 2А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);

вул. Бутакова: 4;

вул. Веселка: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 27, 32, 36, 38, 38А, 48, 96, 181, 211;

пров. Блакитний: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 39-41, 43, 44-60 (парні);

вулиця Яхонтова 1,2,4,5,7,8,11,12,20,21,25,31,33;

пров. Бурштиновий: 12А, 157;

пров. Смарагдовий: 1, 2А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні).

вул. Агатової: 1;

вул. Дорога: 1А, 2, 3, 5, 5А, 7, 14, 16;

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