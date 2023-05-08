У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 8 травня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води мешканці:

вул. Шевченка, 53;

вул. Виконкомівська, 7-13;

вул. Новочеркаська, 116-211;

пров. Новочеркаський;

вул. Станична, 88-100;

вул. Мольєра, 19-42.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин (АДРЕСИ).

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