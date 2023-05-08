Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання

У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Сьогодні 13:58
просмотров

Сьогодні, 8 травня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води мешканці:

  • вул. Шевченка, 53;
  • вул. Виконкомівська, 7-13;
  • вул. Новочеркаська, 116-211;
  • пров. Новочеркаський;
  • вул. Станична, 88-100;
  • вул. Мольєра, 19-42.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин (АДРЕСИ)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачанняУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як зараз виглядає одна із найстаріших водонапірних веж у Дніпрі: блогер показав унікальні фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    Як зараз виглядає одна із найстаріших водонапірних веж у Дніпрі: блогер показав унікальні фото

    Відомий дніпровський блогер Артем Костюк показав, як зараз виглядає стара…

    У Дніпрі ВАЗ збив кур’єра Glovo на мопеді: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:21
    У Дніпрі ВАЗ збив кур’єра Glovo на мопеді: коментар поліції

    Будьте обережні за кермом!

    На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав 77-річний дідусь
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:56
    На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав 77-річний дідусь

    Сьогодні вранці, 8 травня о 07:07, на лінію «101» повідомили…

    У Дніпрі продають відоме кафе на набережній за 1,8 млн грн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:56
    У Дніпрі продають відоме кафе на набережній за 1,8 млн грн

    У Дніпрі на набережній продають кафе із зимовим та літнім…

    Наверх