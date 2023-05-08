Сайт Дніпра Новини У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: коли відновлять водопостачання
Сьогодні, 8 травня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, без води мешканці:
вул. Шевченка, 53; вул. Виконкомівська, 7-13; вул. Новочеркаська, 116-211; пров. Новочеркаський; вул. Станична, 88-100; вул. Мольєра, 19-42.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали,
де у Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин (АДРЕСИ). Читайте також:
Українська Александра Лучка
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