У Дніпрі діють екстрені відключення світла

Через атаки ворога по українській енергетиці в “Укренерго” вимушені застосувати обмеження.

Оскільки не вистачає достатньої кількості генеруючих потужностей для покриття споживання в окремих регіонах країни. Екстрені відключення застосовуватимуть в декількох областях, зокрема, і в Дніпропетровській області.

Зазначається, що в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Споживання у четвер обмежуватимуть у вечірній час з 18:20 до 22:00.

Крім цього, обмеження енергопостачання діятимуть і в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі. Де застосовуватимуть екстрені відключення:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Кіровоградська область;

Полтавська область;

Сумська область.

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