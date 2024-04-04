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У Дніпрі діють екстрені відключення світла

Сьогодні 19:29
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Через атаки ворога по українській енергетиці в “Укренерго” вимушені застосувати обмеження.

Новости Днепра про У Дніпрі діють екстрені відключення світла

Оскільки не вистачає достатньої кількості генеруючих потужностей для покриття споживання в окремих регіонах країни. Екстрені відключення застосовуватимуть в декількох областях, зокрема, і в Дніпропетровській області. 

Зазначається, що в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Споживання у четвер обмежуватимуть у вечірній час з 18:20 до 22:00. 

Крім цього, обмеження енергопостачання діятимуть і в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі. Де застосовуватимуть екстрені відключення:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Запорізька область;
  • Кіровоградська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область. 

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