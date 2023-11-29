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В енергосистемі України зафіксовано дефіцит: чи будуть відключення світла у Дніпрі

Сьогодні 14:49
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Фахівці закликають заощаджувати електроенергію!

Новости Днепра про В енергосистемі України зафіксовано дефіцит: чи будуть відключення світла у Дніпрі

Сьогодні, 29 листопада, з 13:00 в енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії.

Причина – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня!

Зазначимо, відключень світла через дефіцит ні в Дніпрі, ні в інших населених пунктах України не планується.

Ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві. Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно, й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00, – йдеться у повідомленні НЕК “Укренерго”.

Новости Днепра про В енергосистемі України зафіксовано дефіцит: чи будуть відключення світла у Дніпрі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у трьох районах Дніпропетровщини знеструмлено близько 15 тисяч домівок через негоду

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Новости Днепра про В енергосистемі України зафіксовано дефіцит: чи будуть відключення світла у ДніпріУкраїнська

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