Погодний армагеддон: у трьох районах Дніпропетровщини знеструмлено близько 15 тисяч домівок

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

На Дніпропетровщині через нову хвилю негоди близько 15 тисяч домівок залишилися без світла.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, оселі знеструмлено у близько 100 населених пунктах переважно у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах.

Штормовий вітер призвів до повалення дерев та масових поривів. Дякую усім службам та енергетикам ДТЕК Дніпровські електромережі. Наразі задіяно 37 бригад та 39 одиниць техніки для ліквідації аварій, – написав Лукашук.

Також він додав, що несприятливі погодні умови продовжуються, є ризик падіння дерев та обриву проводів.

Тож будьте максимально уважними, намагайтеся за можливості не перебувати на вулиці, – закликав голова Дніпропетровської обласної ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося.

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