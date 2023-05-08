У Дніпрі рятувальники діставали каченят з 10-метрової пастки (ФОТО)

Каченята впали у 10-метровий колектор.

Сьогодні, 8 травня, о 09:00 до Служби порятунку зателефонували стурбовані містяни. Вони повідомили, що у колектор біля будинку впали каченята.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Подія сталася на вулиці Архітектора Дольника.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що в колекторі на глибині 10 метрів знаходяться каченята. За допомогою аварійно-рятувального спорядження один із співробітників ДСНС спустився до низу та підняв на поверхню трьох каченят. Ще двох каченят впіймали поблизу колектору.

Рятувальники передали їх адміністрації житлового комплексу.

До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поблизу Fozzy утворилося озеро та плавають качечки (ВІДЕО).

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