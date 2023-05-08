В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше.

Поэтому учитывайте эту информацию и заранее планируйте свой маршрут!

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

В Днепре с понедельника, 8 мая, перекрыли движение по улице Луговской.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом…

В понедельник, 8 мая, многие жители Днепра остались без света.

В Днепре разыскивают без вести пропавшего Андрея Бессонова.

Курьезная ситуация произошла на одной из улиц Днепра.

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