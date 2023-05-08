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В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробности

Сегодня 10:59
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробности

В Днепре с понедельника, 8 мая, перекрыли движение по улице Луговской.

Все из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Работы планируют закончить до 18 мая.

Поэтому учитывайте эту информацию и заранее планируйте свой маршрут!

Новости Днепра про В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробности

Новости Днепра про В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше.

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Новости Днепра про В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробностиРусский

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