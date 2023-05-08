В Днепре больше чем на неделю перекрыли движение по улице Луговской: подробности

В Днепре с понедельника, 8 мая, перекрыли движение по улице Луговской.
Все из-за ремонта дорожного покрытия.
Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.
Работы планируют закончить до 18 мая.
Поэтому учитывайте эту информацию и заранее планируйте свой маршрут!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше.
Читайте також:
Автор:
Курьезная ситуация произошла на одной из улиц Днепра.
В Днепре разыскивают без вести пропавшего Андрея Бессонова.
В понедельник, 8 мая, многие жители Днепра остались без света.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом…
Курьезная ситуация произошла на одной из улиц Днепра.
Днепр заботится о стадионах города и ищет разные пути, чтобы восстанавливать их для жителей.
В Днепре разыскивают без вести пропавшего Андрея Бессонова.
В понедельник, 8 мая, многие жители Днепра остались без света.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.
По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 194970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.
8 мая в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Леваневского поселка городского типа Петриковка Днепровского района горит легковой автомобиль.
ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку.
7 мая в 22:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Светлая поселка городского типа Обуховка Днепровского района горит гараж.
В понедельник, 8 мая, в Днепре трамвайные маршруты №5, №12, №16 ранее закончат работу из-за проведения ремонтных работ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!