Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре почти месяц ищут пропавшего 20-летнего парня

Сегодня 10:23
просмотров

В Днепре разыскивают без вести пропавшего Андрея Бессонова.

Новости Днепра про В Днепре почти месяц ищут пропавшего 20-летнего парня

20-летний Андрей Бессонов ушел из дома в Индустриальном районе Днепра и до сих пор не вернулся. В последний раз его видели 10 апреля. Полицейские ищут парня уже почти месяц.

Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, короткая стрижка. У парня на запястье есть татуировка. В день исчезновения был одет в зеленую куртку, темно синие джинсы, белые кроссовки Puma.

Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания без вести пропавшего юноши, просьба сообщить в полицию по телефонам: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 или 102.

Напомним, в Запорожье разыскивают пропавшего 14-летнего Захария Ревкова-Вайса. В последний раз он был дома 5 мая в 20:00. Родные предполагают, что подросток может находиться в Днепропетровской области.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре почти месяц ищут пропавшего 20-летнего парняУкраїнська Новости Днепра про В Днепре почти месяц ищут пропавшего 20-летнего парняРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник

    Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом…

    Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за сутки
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за сутки

    По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали…

    В Днепровском районе сгорела легковушка: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепровском районе сгорела легковушка: подробности

    8 мая в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение…

    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая

    ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…

    Последние новости

    Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник
    Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник

    Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за сутки
    Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за сутки

    По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 194970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепровском районе сгорела легковушка: подробности
    В Днепровском районе сгорела легковушка: подробности

    8 мая в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Леваневского поселка городского типа Петриковка Днепровского района горит легковой автомобиль.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая
    ВСУ отразили 55 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 8 мая

    ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке
    Тушили час: днепровские чрезвычайники боролись с пожаром в Обуховке

    7 мая в 22:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Светлая поселка городского типа Обуховка Днепровского района горит гараж.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше
    У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше

    В понедельник, 8 мая, в Днепре трамвайные маршруты №5, №12, №16 ранее закончат работу из-за проведения ремонтных работ.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу
    Криворожец Владислав Кацко завоевал «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу

    Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе Санта-Сусанна.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода в Днепре в понедельник, 8 мая: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в понедельник, 8 мая: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором
    В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором

    В Днепре учредили премию в честь учителя лицея информационных технологий (ЛИТ) Сергея Столбцова. Он погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

    Вчера 20:33
    0
    просмотров
    Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек
    Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек

    Сегодня, 7 мая, Россия продолжила терроризировать Никополь. После ночного обстрела, который унес жизнь женщины, враг снова направил свои снаряды на город и его мирных жителей.

    Вчера 19:17
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх