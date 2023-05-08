В Днепре почти месяц ищут пропавшего 20-летнего парня

20-летний Андрей Бессонов ушел из дома в Индустриальном районе Днепра и до сих пор не вернулся. В последний раз его видели 10 апреля. Полицейские ищут парня уже почти месяц.
Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, короткая стрижка. У парня на запястье есть татуировка. В день исчезновения был одет в зеленую куртку, темно синие джинсы, белые кроссовки Puma.
Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания без вести пропавшего юноши, просьба сообщить в полицию по телефонам: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 или 102.
Напомним, в Запорожье разыскивают пропавшего 14-летнего Захария Ревкова-Вайса. В последний раз он был дома 5 мая в 20:00. Родные предполагают, что подросток может находиться в Днепропетровской области.
Читайте также:
Автор:
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом…
По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали…
8 мая в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение…
ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.
По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 194970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.
8 мая в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Леваневского поселка городского типа Петриковка Днепровского района горит легковой автомобиль.
ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку.
7 мая в 22:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Светлая поселка городского типа Обуховка Днепровского района горит гараж.
В понедельник, 8 мая, в Днепре трамвайные маршруты №5, №12, №16 ранее закончат работу из-за проведения ремонтных работ.
Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе Санта-Сусанна.
Зонт сегодня можно оставлять дома!
В Днепре учредили премию в честь учителя лицея информационных технологий (ЛИТ) Сергея Столбцова. Он погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.
Сегодня, 7 мая, Россия продолжила терроризировать Никополь. После ночного обстрела, который унес жизнь женщины, враг снова направил свои снаряды на город и его мирных жителей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!