В Днепре почти месяц ищут пропавшего 20-летнего парня

В Днепре разыскивают без вести пропавшего Андрея Бессонова.

20-летний Андрей Бессонов ушел из дома в Индустриальном районе Днепра и до сих пор не вернулся. В последний раз его видели 10 апреля. Полицейские ищут парня уже почти месяц.

Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, короткая стрижка. У парня на запястье есть татуировка. В день исчезновения был одет в зеленую куртку, темно синие джинсы, белые кроссовки Puma.

Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания без вести пропавшего юноши, просьба сообщить в полицию по телефонам: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 или 102.

Напомним, в Запорожье разыскивают пропавшего 14-летнего Захария Ревкова-Вайса. В последний раз он был дома 5 мая в 20:00. Родные предполагают, что подросток может находиться в Днепропетровской области.

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