Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую воду

В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую воду

Сегодня 15:07
просмотров

Кабмин увеличит военный сбор и акцизы.

Новости Днепра про В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую воду

Это связано с мобилизацией дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год.

В частности, хотят увеличить поступления от военных, акцизных сборов и ввести ежемесячную уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, пишет «Интерфакс».

Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП или 44,2 млрд грн.

Кроме того, дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется:

  • покупателей банковских металлов у банков
  • легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,
  • продавцов недвижимости,
  • розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,
  • операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

Также украинцев ожидает:

  • приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС,
  • введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую водуУкраїнська Новости Днепра про В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую водуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Украине в 2024 году существенно вырастут цены на сигареты
Новости Украины
20.01.2024 14:11
В Украине в 2024 году существенно вырастут цены на сигареты

В этом году в Украине снова вырастут цены на сигареты.

Стало известно, в каких районах Днепра самая дешевая и дорогая аренда квартир
Новости Днепра
18.01.2024 16:22
Стало известно, в каких районах Днепра самая дешевая и дорогая аренда квартир

Аналитики двух порталов по поиску жилья подсчитали, в каком районе…

В Днепре зимой «за копейки» продают свежие кабачки
Новости Днепра
03.01.2024 18:01
В Днепре зимой «за копейки» продают свежие кабачки

Кабачками летом, конечно, никого не удивишь. Да и цены на…

В Днепре в Сильпо продают «золотую» малину: более 2000 грн за килограмм
Новости Днепра
28.12.2023 14:34
В Днепре в Сильпо продают «золотую» малину: более 2000 грн за килограмм

На ежевику и смородину цены также не маленькие.

Последние новости

Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали
Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали

После обеда в Днепре слышали звук похожий на взрыв.

Сегодня 15:55
2
просмотров
В Днепре на Хмельницкого столкнулись Dacia и Daewoo: одна из машин перевернулась на крышу
В Днепре на Хмельницкого столкнулись Dacia и Daewoo: одна из машин перевернулась на крышу

На месте ДТП работают патрульные полицейские.

Сегодня 15:37
8
просмотров
Памятник паровозу из Берлина, древнее поселение и детсад голливудской звезды: интересные факты о ж/м Северный в Днепре
Памятник паровозу из Берлина, древнее поселение и детсад голливудской звезды: интересные факты о ж/м Северный в Днепре

Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до сих пор тут существует проблема с транспортом, но зато у местных жителей есть «свой» лес. А еще тут стоит памятник паровозу.

Сегодня 14:52
4
просмотров
Через Днепр будет курсировать поезд на Ужгород: график и цены
Через Днепр будет курсировать поезд на Ужгород: график и цены

Из Запорожья в Днепр можно добраться новым дневным поездом.

Сегодня 14:13
1
просмотров
Масштабный пожар в Днепре на Сокальского, пострадал мужчина: комментарий ГСЧС
Масштабный пожар в Днепре на Сокальского, пострадал мужчина: комментарий ГСЧС

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня 14:11
7
просмотров
В Днепре на Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой: комментарий полиции
В Днепре на Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой: комментарий полиции

Правоохранители устанавливают причастных лиц.

Сегодня 13:33
4
просмотров
На проспекте Мира в Днепре запланировано строительство нового ЖК: появились подробности о проекте
На проспекте Мира в Днепре запланировано строительство нового ЖК: появились подробности о проекте

На Левобережном появится новый ЖК.

Сегодня 13:24
4
просмотров
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: их готовы менять на авто (ФОТО)
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: их готовы менять на авто (ФОТО)

Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться дачи и дачные участки, поскольку, когда теплеет многие задумываются о том, что хотят проводить больше времени на природе, заниматься огородом для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и снять стресс,…

Сегодня 12:47
7
просмотров
В Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного
В Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного

На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.

Сегодня 12:31
5
просмотров
На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)
На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.

Сегодня 12:00
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх