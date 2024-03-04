В Украине взлетят цены на топливо, автомобили, связь, золото и сладкую воду

Кабмин увеличит военный сбор и акцизы.

Это связано с мобилизацией дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год.

В частности, хотят увеличить поступления от военных, акцизных сборов и ввести ежемесячную уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, пишет «Интерфакс».

Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП или 44,2 млрд грн.

Кроме того, дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется:

покупателей банковских металлов у банков

легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,

продавцов недвижимости,

розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,

операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

Также украинцев ожидает:

приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС,

введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ

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