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Увеличатся ли тарифы на электроэнергию с 1 мая

Сегодня 20:53
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Сейчас говорить о повышении тарифов не стоит.

Новости Днепра про Увеличатся ли тарифы на электроэнергию с 1 мая

Тарифы могут повыситься, но пока нет ни даты, ни ориентировочной цены.

На сегодняшний день из-за нестабильной ситуации невозможно четко говорить об изменении тарифа на электроэнергию для населения. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, передает Интерфакс-Украина.

Будут либо конфигурации, либо продолжения (действия ПСО на электричество для населения). Но ситуация меняется каждый день. Сейчас невозможно сказать, – сказал Тарасюк.

Цены могут повысить, если действующую систему, когда тарифы для населения компенсируют за счет доходов НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», изменят. Ее могут пересмотреть с 1 мая.

Однако сейчас говорить о тарифах или дате их повышения рано. Тарасюк говорит, что каждый день ситуация меняется. Сначала нужно подсчитать убытки и исследовать, насколько пострадали поставщики электричества после последних обстрелов.

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Новости Днепра про Увеличатся ли тарифы на электроэнергию с 1 маяУкраїнська Новости Днепра про Увеличатся ли тарифы на электроэнергию с 1 маяРусский

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