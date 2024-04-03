Увеличатся ли тарифы на электроэнергию с 1 мая

Тарифы могут повыситься, но пока нет ни даты, ни ориентировочной цены.
На сегодняшний день из-за нестабильной ситуации невозможно четко говорить об изменении тарифа на электроэнергию для населения. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, передает Интерфакс-Украина.
Будут либо конфигурации, либо продолжения (действия ПСО на электричество для населения). Но ситуация меняется каждый день. Сейчас невозможно сказать, – сказал Тарасюк.
Цены могут повысить, если действующую систему, когда тарифы для населения компенсируют за счет доходов НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», изменят. Ее могут пересмотреть с 1 мая.
Однако сейчас говорить о тарифах или дате их повышения рано. Тарасюк говорит, что каждый день ситуация меняется. Сначала нужно подсчитать убытки и исследовать, насколько пострадали поставщики электричества после последних обстрелов.
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