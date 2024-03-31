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  • В Украине снова «рухнули» цены на базовый овощ: насколько подешевела морковь в Днепре

В Украине снова «рухнули» цены на базовый овощ: насколько подешевела морковь в Днепре

Сегодня 20:00
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Морковь один из овощей-рекордсменов по удешевлению.

Новости Днепра про В Украине снова

В Днепре стремительно дешевеет морковь. Цены на базовый овощ снизились до «довоенных». Если в прошлом году стоимость корнеплода составляла 40, а иногда даже 50 грн за килограмм, то обычная немытая морковь стоит от 8 гривен.

Причина удешевления – низкая закупочная цена. Супермаркеты и рынки покупают морковь у местных хозяйств по 6 грн за килограмм, что на 15% ниже прошлой недели.

Моркови сейчас на рынке много, что совпало со снижением спроса, поэтому цены на нее значительно снизились. Хозяйства, ранее воздерживавшиеся от продажи, сейчас активно распродают имеющиеся объемы.

Цены на морковь в Украине уже в среднем на 75% ниже, чем в конце марта прошлого года. Если ситуация не изменится, фермеры готовы снижать стоимость корнеплода и дальше.

Сейчас в супермаркетах за обычную немытую морковь просят 8-10 гривен. Дороже мытая – по 16-18 гривен.

Новости Днепра про В Украине снова

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