Днепропетровщина в ТОПе самых дорогих регионов Украины — Госстат

Недавно Госстат исследовал, как изменялись цены на жизнь в первые три месяца 2024 года. Оказалось, что стоимость продуктов и услуг стремительно растет почти во всех регионах Украины, кроме Сумской области.
Днепропетровская область, по подсчетам Госстата, в лидерах.
Что интересно, больше всего индексы потребительских цен выросли в марте. К наиболее дорогим регионам можно отнести области, где индекс не менее 101,3%: Львовская, Одесская, Закарпатская, Кировоградская, Днепропетровская области.
Среди дорогих также области, где продолжаются активные боевые действия – Донецкая, Харьковская, Луганская, Николаевская области. Вероятно, это объясняется большими рисками для поставщиков, поэтому цены поднимают, чтобы «перекрыть» возможные непредсказуемые потери.
Более «бюджетная» жизнь в таких регионах: Волынская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Черновицкая, Ивано-Франковская области.
Наименьший рост индексов потребительских цен, не преодолевших отметки 100,9%, наблюдается в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. В Сумской и Черкасской областях уровень потребительских цен к апрелю был отрицательным — 99,7%.
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