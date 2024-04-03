Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить

В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить

Сегодня 10:35
просмотров

В Днепре спасают больного котика, от которого отказались хозяева, потому что он заболел.

Новости Днепра про В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, котика Бонифация принесли в клинику, чтобы усыпить. У вислоухого шотландца серьезное воспаление мочевого пузыря, из-за чего он четыре дня не мог сходить в туалет. Предыдущие хозяева породистого котика не захотели лечить беднягу, поэтому оставили своего любимца на произвол судьбы.

Приют взял Бонифация под свою опеку. Однако без посторонней помощи волонтеру не справиться. Котика можно вылечить, но на это нужно не менее 30 тысяч гривен.

Состояние животного стабилизировали и поставили катетер, чтобы откачивать мочу. Впереди продолжительное медикаментозное лечение. Если не поможет – операция.

Приют просит всех неравнодушных о помощи в спасении Бонифации. Подробности можно узнать ТУТ.

Инстаграм мини-приюта — https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Все соцсети и реквизиты – https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мини-приюта +380732350370 Ольга

Карточки для помощи:

Получатель — Уманчик Ольга Валентинівна 

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com — міжнародні перекази [email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: «Благотворительная помощь
для вислоухого котика Бонифация»

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечитьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечитьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

    Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах…

    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 13:35
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра

    В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 12:42
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело

    В Днепропетровской области разоблачили трех человек, нанесших ущерб госпредприятию.

    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана

    В Днепре посреди улицы заметили потерянного фазана.

    Последние новости

    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

    Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…

    Сегодня 13:45
    1
    просмотров
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра

    В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

    Сегодня 13:35
    3
    просмотров
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело

    В Днепропетровской области разоблачили трех человек, нанесших ущерб госпредприятию.

    Сегодня 12:42
    6
    просмотров
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана

    В Днепре посреди улицы заметили потерянного фазана.

    Сегодня 11:57
    2
    просмотров
    Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера
    Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера

    В Днепре мужчина чуть не убил экс-жену из-за ревности.

    Сегодня 11:18
    2
    просмотров
    В Украине снизили призывной возраст до 25 лет: президент подписал закон
    В Украине снизили призывной возраст до 25 лет: президент подписал закон

    Соответствующий законопроект был поддержан парламентом еще 30 мая 2023 года. С тех пор документ ожидал подписи президента.

    Сегодня 08:00
    2
    просмотров
    Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов
    Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов

    Подготовьтесь!

    Сегодня 07:00
    6
    просмотров
    Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    Мэрия Каменского снова «сливает» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ
    Мэрия Каменского снова «сливает» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ

    На это обратили внимание журналисты.

    Вчера 22:24
    5
    просмотров
    В Днепре из-за ракетной атаки выбито 800 окон
    В Днепре из-за ракетной атаки выбито 800 окон

    За две атаки в Днепре взрывной волной выбило 800 окон.

    Вчера 22:08
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх