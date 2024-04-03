В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, котика Бонифация принесли в клинику, чтобы усыпить. У вислоухого шотландца серьезное воспаление мочевого пузыря, из-за чего он четыре дня не мог сходить в туалет. Предыдущие хозяева породистого котика не захотели лечить беднягу, поэтому оставили своего любимца на произвол судьбы.
Приют взял Бонифация под свою опеку. Однако без посторонней помощи волонтеру не справиться. Котика можно вылечить, но на это нужно не менее 30 тысяч гривен.
Состояние животного стабилизировали и поставили катетер, чтобы откачивать мочу. Впереди продолжительное медикаментозное лечение. Если не поможет – операция.
Приют просит всех неравнодушных о помощи в спасении Бонифации. Подробности можно узнать ТУТ.
Инстаграм мини-приюта — https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Все соцсети и реквизиты – https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мини-приюта +380732350370 Ольга
Карточки для помощи:
Получатель — Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com — міжнародні перекази [email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок ПриватБанку:
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: «Благотворительная помощь
для вислоухого котика Бонифация»
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