В Днепре два дня подряд температура воздуха бьет многолетние рекорды

В Днепре снова зафиксировали температурный рекорд.

Это уже второй раз за два дня.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии, 1 апреля в Днепре зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура воздуха составила 23,5 градуса тепла. Это на одну десятую больше, чем предыдущий рекордный показатель, задокументированный в этот день в 1975 году.

Били рекорды не только в Днепре. Почти по всей Украине 1 апреля фиксировали аномально высокую температуру воздуха. Горячее всего было в Виннице — 28,2 градуса.

Такая аномальная жара обусловлена африканским воздухом, который добрался до Украины вместе с пылевым облаком из Сахары, накрывшим Европу и Украину в конце марта.

По предварительным прогнозам синоптиков, жара продержится еще несколько дней, а затем температура вернется к более привычным апрельским +15…+17 градусов тепла.

Напомним, предварительный температурный рекорд впервые за сто лет был установлен 31 марта.

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