В Днепре медики МСЭК требовали взятки у раненых военнослужащих при оформлении групп инвалидности

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Так, по данным следствия, организатор — глава комиссии МСЭК, привлекая трех медиков, разработали схему получения взяток при оформлении групп инвалидности. Подозреваемые требовали неправомерную выгоду у людей, которые имели право на получение или продление группы инвалидности, в частности, у раненых военнослужащих.
Фигуранты обещали обеспечить положительное решение МСЭК, а также помочь со всеми необходимыми справками и процедурами.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры четырем работникам межрайонной медико-социальной экспертной комиссии сообщено о подозрении. Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре офицер НГУ требовал взятку от подчиненного.
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Александра Лучка
Автор:
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