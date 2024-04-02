В Днепре медики МСЭК требовали взятки у раненых военнослужащих при оформлении групп инвалидности

В Днепре медики МСЭК систематически требовали взятки при оформлении групп инвалидности.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Так, по данным следствия, организатор — глава комиссии МСЭК, привлекая трех медиков, разработали схему получения взяток при оформлении групп инвалидности. Подозреваемые требовали неправомерную выгоду у людей, которые имели право на получение или продление группы инвалидности, в частности, у раненых военнослужащих.

Фигуранты обещали обеспечить положительное решение МСЭК, а также помочь со всеми необходимыми справками и процедурами.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры четырем работникам межрайонной медико-социальной экспертной комиссии сообщено о подозрении. Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре офицер НГУ требовал взятку от подчиненного.

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