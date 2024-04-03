У Дніпрі рятують висловухого котика, якого ледь не приспали господарі, бо не хотіли лікувати

Як розповіла зооволонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, котика Боніфація принесли у клініку, аби приспати. У висловухого шотландця серйозне запалення сечового міхура, через що він чотири дні не міг сходити до туалету. Попередні господарі породистого котика не захотіли лікувати бідосю, тому залишили свого улюбленця напризволяще.
Притулок взяв Боніфація під свою опіку. Проте без сторонньої допомоги волонтерці не впоратися. Котика можна вилікувати, але на це потрібно щонайменше 30 тисяч гривень.
Наразі стан тварини стабілізували та поставили катетер, аби відкачувати сечу. Попереду тривале медикаментозне лікування. Якщо не допоможе – операція.
Притулок просить всіх небайдужих про допомогу в порятунку Боніфація. Деталі можна дізнатися ТУТ.
Інстаграм мініпритулку – https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Усі соцмережі та реквізити – https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Картки для допомоги:
Отримувач – Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази [email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок ПриватБанку:
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благотворительная помощь
для вислоухого котика Бонифация”
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Автор:
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