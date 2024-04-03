У Дніпрі рятують висловухого котика, якого ледь не приспали господарі, бо не хотіли лікувати

У Дніпрі рятують хворого котика від якого відмовилися господарі, бо він захворів.

Як розповіла зооволонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, котика Боніфація принесли у клініку, аби приспати. У висловухого шотландця серйозне запалення сечового міхура, через що він чотири дні не міг сходити до туалету. Попередні господарі породистого котика не захотіли лікувати бідосю, тому залишили свого улюбленця напризволяще.

Притулок взяв Боніфація під свою опіку. Проте без сторонньої допомоги волонтерці не впоратися. Котика можна вилікувати, але на це потрібно щонайменше 30 тисяч гривень.

Наразі стан тварини стабілізували та поставили катетер, аби відкачувати сечу. Попереду тривале медикаментозне лікування. Якщо не допоможе – операція.

Притулок просить всіх небайдужих про допомогу в порятунку Боніфація. Деталі можна дізнатися ТУТ.

Інстаграм мініпритулку – https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі та реквізити – https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

Отримувач – Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази [email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: “Благотворительная помощь

для вислоухого котика Бонифация”

Читайте також:

Українська

Автор: