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  • Стоимость одежды падает, а продуктов растет: как в Днепре и области изменились цены с начала года

Стоимость одежды падает, а продуктов растет: как в Днепре и области изменились цены с начала года

Сегодня 20:12
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В феврале 2024 года индекс потребительских цен в Днепропетровской области увеличился на 0,1% по сравнению с январем.

Новости Днепра про Стоимость одежды падает, а продуктов растет: как в Днепре и области изменились цены с начала года

Об этом сообщает Госстат.

Питание и безалкогольные напитки в целом подорожали на 0,1%. Больше всего выросли цены на говядину – 6,4%, а вот свинина и сало подешевели – на 6,5% и 3%.

На 5,5% выросли цены на овощи, в том числе на 11,5% на огурцы и на 10,8% на картофель. На 1,0-4,2% подорожали маргарин, масло, творог, сметана и сливки, фрукты.

Упали цены на гречку (на 5,1%) и на 1,0–3,0% – на сахар, птицу, подсолнечное масло. Фиксируют увеличение стоимости алкоголя и табака — на 0,6%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 4% и на 3,1% соответственно. В общем – на 3,6%.

Медицина в области подорожала на 0,6%. Это связано с ростом цен на амбулаторные услуги (на 1,6%), лекарства (на 0,5%) и услуги больниц (на 0,3%).

Падает стоимость транспортных услуг – билеты на поезда подешевели на 4,9%, а на транспорт – на 0,9%.

Фиксируется и повышение цен на 1,5-0,3% на услуги ресторанов и гостиниц, в сфере отдыха и культуры, на услуги учебных заведений, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья.

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Новости Днепра про Стоимость одежды падает, а продуктов растет: как в Днепре и области изменились цены с начала годаУкраїнська Новости Днепра про Стоимость одежды падает, а продуктов растет: как в Днепре и области изменились цены с начала годаРусский

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