«С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана

В Днепре посреди улицы заметили потерянного фазана.

Испуганную и хромую птицу заметили на проспекте Калнышевского и улицы Подебрадской (до переименования — Кожемяки). Об этом рассказала днепрянка Татьяна в Facebook-сообществе «Райончик».

Горожане предположили, что фазан может быть домашним, так как рядом нет ни зоопарка, ни парка, где могла бы жить птица.

В комментариях к посту предположили, что фазан хромает, потому что сорвался с привязи и скрылся.

Однако подтверждения этой версии нет. Скорее всего птица травмировала лапу во время побега, но не потому, что была привязана.

Напомним, в Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить.

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