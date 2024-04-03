«С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана

Испуганную и хромую птицу заметили на проспекте Калнышевского и улицы Подебрадской (до переименования — Кожемяки). Об этом рассказала днепрянка Татьяна в Facebook-сообществе «Райончик».
Горожане предположили, что фазан может быть домашним, так как рядом нет ни зоопарка, ни парка, где могла бы жить птица.
В комментариях к посту предположили, что фазан хромает, потому что сорвался с привязи и скрылся.
Однако подтверждения этой версии нет. Скорее всего птица травмировала лапу во время побега, но не потому, что была привязана.
Напомним, в Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить.
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