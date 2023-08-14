В Украине вводится новая форма обучения в школах: кого касается

В Украине разрабатывается новый формат обучения в школах для детей, которые с началом полномасштабной войны эвакуировались за границу.

Для этого в каждом регионе создадут отдельные дистанционные школы, где учащиеся смогут овладевать украинской школьной программой. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Новую форму обучения ввели для детей, которые из-за войн переехали за границу, но не хотят терять связь с Украиной.

Школьники 6-8 часов в неделю будут получать знания по украинскому языку, литературе и истории. Остальные предметы они смогут изучать в учебных заведениях за пределами страны, а полученные баллы автоматически перенесут в украинский аттестат.

По подсчетам властей, за рубежом сейчас находится около миллиона детей, поэтому нововведение будет актуальным.

Это поможет не только детям, но и учителям. Педагоги смогут сосредоточиться на одном формате обучения, ведь во многих школах действует смешанная форма, когда обучение проводится одновременно в очном и дистанционном виде.

Что предшествовало

Ранее глава МОН Оксен Лесной анонсировал внедрение отдельной программы для детей, находящихся за границей. С начала полномасштабного вторжения многие эвакуировались за пределы Украины, но продолжали учиться дистанционно в своих школах. С нового года во многих странах украинцев заставляют отдавать детей в местные учебные заведения. Тянуть две программы учащиеся не смогут, поэтому в МОН и разрабатывают отдельную украинскую компоненту для таких случаев.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: