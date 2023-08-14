В Україні запроваджують нову форму навчання у школах: кого стосується

В Україні розробляють новий формат навчання в школах для дітей, які з початком повномасштабної війни евакуювалися за кордон.

Для цього в кожному регіоні створять окремі дистанційні школи, де учні зможуть опановувати українську шкільну програму. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Нову форму навчання запровадили для дітей, які через війни переїхали за кордон, але не хочуть втрачати зв’язку з Україною.

Школярі 6-8 годин на тиждень отримуватимуть знання з української мови, літератури та історії. Решту предметів вони зможуть вивчати у навчальних закладах за межами країни, а отримані бали автоматично зарахують до українського атестата.

За підрахунками влади, за кордоном наразі перебуває близько мільйона дітей, тож нововведення буде актуальним.

Це допоможе не тільки дітям, а і вчителям. Педагоги зможуть зосередитися на одному форматі навчання, адже наразі в багатьох школах діє змішана форма, коли навчання проводиться одночасно в очному та дистанційному вигляді.

Що передувало Раніше очільник МОН Оксен Лісовий анонсував впровадження окремої програми для дітей, які перебувають за кордоном. З початку повномасштабного вторгнення багато хто евакуювався за межі України, але продовжував навчатися дистанційно у своїх школах. З нового року в багатьох країнах українців змушують віддавати дітей до місцевих навчальних закладів. Тягнути дві програми учні не зможуть, тому в МОН і розробляють окрему українську компоненту для таких випадків.

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