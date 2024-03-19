После войны восстанавливать Криворожье хочет Люксембург

Люксембург выразил заинтересованность в восстановлении Криворожского района Днепропетровской области, пострадавшего из-за полномасштабной российской агрессии. Об этом 19 марта в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль находится с визитом в Люксембурге, во время которого провел встречу с премьер-министром страны Люком Фриденом.
Ценим вклад в поддержку Украины и нашей евроинтеграции. Люксембург также выразил интерес к реконструкции Криворожского района Днепропетровской области – мощного индустриального центра нашего государства. Поблагодарил Люксембург за военное сотрудничество, а также за адвокацию макрофинансовой помощи в прошлом году и за содействие одобрению программы Ukraine Facility в этом году, – написал Шмигаль.
Кроме того, Люксембург готов присоединиться к воплощению в седьмой пункт украинской формулы мира, где речь идет о наказании страны-агрессора РФ за совершенные преступления, добавил украинский премьер.
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