Подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины: в сети распространяют новую манипуляцию

Так, в разных российских Telegram-каналах пишут, что «Верховная Рада прибегает к жестким мерам из-за страха, что из-за мобилизации в Украине закончатся взрослые мужчины, поэтому подросткам от 16 до 18 лет запретят выезд из страны».
В своих постах пропагандисты апеллируют к «Проекту Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о защите прав детей при временном выезде за пределы Украины» №9480, зарегистрированном 11 июля 2023 года.
Да, такой законопроект действительно есть, но пропагандисты исказили его. На самом деле в нем говорится, что дети, выезжающие за пределы Украины, в частности дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте от 16 до 18 лет смогут пересекать границу только в сопровождении одного из родителей и с согласия другого; в сопровождении доверенного лица; или, если речь идет о ребенке-сироте или ребенке, лишенном родительской опеки, – с разрешения органа опеки.
То есть это — предложение ограничить лишь самостоятельный выезд подростков за границу для унификации с правилами социальных служб стран ЕС. Мобилизация здесь ни при чем.
Отметим, между законодательством Украины и европейских стран есть определенные отличия. К примеру, если ребенок выезжает за границу с бабушкой и у нее нет доверенности на представление интересов внука, то социальные службы принимающей страны могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи.
Источник: Telegram-канал «Стоп фейк Днепр».
Напомним, ранее мы писали: «Выплата 9500 грн от Дії для всех украинцев»: в сети распространяют новый фейк.Александра Лучка
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