Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины: в сети распространяют новую манипуляцию

Подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины: в сети распространяют новую манипуляцию

Сегодня 13:45
просмотров

В сети распространяют очередную манипуляцию: якобы подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины.

Новости Днепра про Подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины: в сети распространяют новую манипуляцию

Так, в разных российских Telegram-каналах пишут, что «Верховная Рада прибегает к жестким мерам из-за страха, что из-за мобилизации в Украине закончатся взрослые мужчины, поэтому подросткам от 16 до 18 лет запретят выезд из страны».

В своих постах пропагандисты апеллируют к «Проекту Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о защите прав детей при временном выезде за пределы Украины» №9480, зарегистрированном 11 июля 2023 года. 

Новости Днепра про Подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины: в сети распространяют новую манипуляцию

Да, такой законопроект действительно есть, но пропагандисты исказили его. На самом деле в нем говорится, что дети, выезжающие за пределы Украины, в частности дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте от 16 до 18 лет смогут пересекать границу только в сопровождении одного из родителей и с согласия другого; в сопровождении доверенного лица; или, если речь идет о ребенке-сироте или ребенке, лишенном родительской опеки, – с разрешения органа опеки.

То есть это — предложение ограничить лишь самостоятельный выезд подростков за границу для унификации с правилами социальных служб стран ЕС. Мобилизация здесь ни при чем.

Отметим, между законодательством Украины и европейских стран есть определенные отличия. К примеру, если ребенок выезжает за границу с бабушкой и у нее нет доверенности на представление интересов внука, то социальные службы принимающей страны могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи.

Источник: Telegram-канал «Стоп фейк Днепр».

Напомним, ранее мы писали: «Выплата 9500 грн от Дії для всех украинцев»: в сети распространяют новый фейк.

Новости Днепра про Подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины: в сети распространяют новую манипуляциюУкраїнська Новости Днепра про Подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины: в сети распространяют новую манипуляциюРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут
Новости Днепра
Сегодня 12:21
Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Кабмин разрешил выезд за границу военнообязанным: кому именно
Новости Днепра
Сегодня 08:00
Кабмин разрешил выезд за границу военнообязанным: кому именно

Кабинет Министров снял ограничения на выезд за границу военнообязанных, родственники…

В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети
Новости Днепра
11.08.2023 18:00
В Днепропетровской области Kia слетела с трассы под мост: в салоне были дети

Сегодня слишком "аварийный" день...

В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили
Новости Днепра
11.08.2023 15:15
В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

В суде воровка признала свою вину.

Последние новости

Копы Днепра разоблачили работников ТЦК Донбасса, которые за деньги помогали мужчинам бежать за границу
Копы Днепра разоблачили работников ТЦК Донбасса, которые за деньги помогали мужчинам бежать за границу

Правоохранители миграционной полиции Днепра направили в суд дело работников территориального центра комплектования Донецкой области, которые за деньги помогали военнообязанным незаконно выезжать за границу.

Сегодня 13:12
3
просмотров
В Никополе мужчина угрожал прохожим гранатой
В Никополе мужчина угрожал прохожим гранатой

Житель Никополя угрожал прохожим гранатой.

Сегодня 12:32
7
просмотров
Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут
Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 12:21
3
просмотров
Как раньше выглядел ресторан «Старый лоцман» в Днепре: варьете и рыбацкий зал (ФОТО)
Как раньше выглядел ресторан «Старый лоцман» в Днепре: варьете и рыбацкий зал (ФОТО)

В Днепре много различных ресторанов, баров и пабов, но все они – это преимущественно новые заведения, открытые с начала 2000-х годов. Практически ни один ресторан из работавших в городе ранее не пережил 1990-е годы и был закрыт. На месте многих…

Сегодня 12:20
6
просмотров
В Днепре обворовали авто военного: вытащили дорогую амуницию
В Днепре обворовали авто военного: вытащили дорогую амуницию

Нет слов...

Сегодня 11:51
4
просмотров
В Днепре в парке Глобы выращивают тыквы
В Днепре в парке Глобы выращивают тыквы

Некоторые лужайки в парке Глобы засадили кабачками и тыквами.

Сегодня 11:45
6
просмотров
Блогер из Днепра «наехала» на львовян и объяснила, что с ними не так (ВИДЕО)
Блогер из Днепра «наехала» на львовян и объяснила, что с ними не так (ВИДЕО)

Скандальная блогерша Анна Алхим "наехала" на жителей Львова и рассказала за что их недолюбливает.

Сегодня 11:15
4
просмотров
В Днепре неизвестный сбросил с моста шеринговый самокат: за информацию о нем обещают вознаграждение (ВИДЕО)
В Днепре неизвестный сбросил с моста шеринговый самокат: за информацию о нем обещают вознаграждение (ВИДЕО)

В Днепре на днях произошел очень странный инцидент.

Сегодня 10:40
10
просмотров
На Днепропетровщине женщина потеряла ноги из-за мести бывшего
На Днепропетровщине женщина потеряла ноги из-за мести бывшего

В Каменском мужчина бросил гранату в квартиру своей экс-жены.

Сегодня 10:24
5
просмотров
Уже шестой человек в мире вылечился от ВИЧ: пациент болел 33 года
Уже шестой человек в мире вылечился от ВИЧ: пациент болел 33 года

50-летний мужчина по прозвищу «женевский пациент» стал шестым человеком в мире, который смог вылечиться от вируса иммунодефицита человека.

Сегодня 10:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх