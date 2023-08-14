В Днепре популярный автобус сменил маршрут: новая схема движения

Речь идет об автобусном маршруте №125, курсирующем с Левобережного до площади Старомостовой.
Как сообщили в департаменте транспорта, 15 августа меняется маршрут этого автобуса.
Теперь схема движения такова: от речного вокзала автобус будет следовать по улице Княгини Ольги, будет поворачивать на проспект Дмитрия Яворницкого, а оттуда – на улицу Пастера до конечной остановки.
Добавляется также две остановки:
Таким образом, пассажирам будет удобнее пересаживаться на 1 трамвай.
Заметим, что обратно в направлении Левобережного автобус будет ехать как обычно.
Изменения внедрили по просьбе горожан и после опроса, проведенного в соцсетях.
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