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В Днепре популярный автобус сменил маршрут: новая схема движения

Сегодня 13:37
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В Днепре один из автобусов изменил схему движения.

Новости Днепра про В Днепре популярный автобус сменил маршрут: новая схема движения

Речь идет об автобусном маршруте №125, курсирующем с Левобережного до площади Старомостовой.

Как сообщили в департаменте транспорта, 15 августа меняется маршрут этого автобуса.

Теперь схема движения такова: от речного вокзала автобус будет следовать по улице Княгини Ольги, будет поворачивать на проспект Дмитрия Яворницкого, а оттуда – на улицу Пастера до конечной остановки.

Добавляется также две остановки:

  • на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого;
  • улицы Княгини Ольги с возможностью пересадки на трамвай №1.

Таким образом, пассажирам будет удобнее пересаживаться на 1 трамвай.

Заметим, что обратно в направлении Левобережного автобус будет ехать как обычно.

Изменения внедрили по просьбе горожан и после опроса, проведенного в соцсетях.

Новости Днепра про В Днепре популярный автобус сменил маршрут: новая схема движения

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