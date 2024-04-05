Уже не 500 тысяч человек: Шмигаль заверил, что мобилизация будет более мягкой

Мобилизация может стать "мягче".

Армия пока не нуждается еще в 500 тысячах людей, такую информацию озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире «Esimeses stuudios«.

Премьер говорит, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел аудит Сил обороны и начал первую после начала полномасштабной войны ротацию на фронте.

И теперь цифра в 500 тысяч новых мобилизованных, требуемых Силам обороны – не актуальна.

Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет гораздо мягче. Думаю, в этом году мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев, — добавил премьер.

Шмигаль говорит, что и он, и президент следят за ходом мобилизации.

По словам премьера, в армии уже есть новые бригады, которые укомплектованы людьми. Ожидается оборудование, военная техника и боеприпасы от союзников.

Когда все это прибудет, новые бригады будут укомплектованы – и мы существенно увеличим нашу боевую мощь, – добавил он.

Напомним, в конце 2023 года президент Владимир Зеленский озвучил, сколько людей нужно мобилизовать в ближайшее время. Тогда, ссылаясь на военных, Зеленский сказал, что армии нужно еще 500 тысяч человек, для проведения ротации и замены истощенных подразделений новыми призывниками.