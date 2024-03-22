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  • В городе на Днепропетровщине школьников отправили на дистанцию из-за ночной атаки

В городе на Днепропетровщине школьников отправили на дистанцию из-за ночной атаки

Сегодня 10:29
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В Каменском на Днепропетровщине школьников отправили на дистанционку.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине школьников отправили на дистанцию из-за ночной атаки

22 марта школьники в Каменском будут учиться из дома. Такое распоряжение дал городской голова Андрей Белоусов.

Заведения среднего образования в Каменском из-за массированной атаки перешли на дистанционку. В настоящее время часть города без света после ночных обстрелов.

В связи с ситуацией сегодня, 22 марта, заведения общего среднего образования города работают в дистанционном режиме, – написал мэр.

Заведения дошкольного образования работают до 12:00. С понедельника, 25 марта, школы города уходят на плановые каникулы.

Заметим, в Днепре и других крупных городах пока не объявляли о переходе на дистанционку.

Напомним, утром 22 марта российские оккупационные войска совершили массированный обстрел Днепропетровщины.

В результате вражеской атаки повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. В области действуют экстренные отключения электроэнергии.

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