Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Сегодня, 14 августа, жители жилмассива Приднепровск остались без воды.
Все из-за проведения аварийных работ на перекрестке ул. Гаванская/ул. Базовая.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 14 августа некоторые дома останутся без света: адреса.
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