Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 14 августа некоторые дома останутся без света: адреса.

Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня слишком "аварийный" день...

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