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Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Сегодня 12:21
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Сегодня, 14 августа, жители жилмассива Приднепровск остались без воды.

Все из-за проведения аварийных работ на перекрестке ул. Гаванская/ул. Базовая.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Кроме того, прекращено водоснабжение:

  • ул. Резничная, 9,
  • ул. Рабочая, 152, 154, 160,
  • ул. Черноземная,
  • ул. Водосточная,
  • пер. Рубежный.

Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.

Новости Днепра про Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Новости Днепра про Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 14 августа некоторые дома останутся без света: адреса.

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Новости Днепра про Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадутУкраїнська Новости Днепра про Жители одного из жилмассивов остались без воды: когда ее дадутРусский

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