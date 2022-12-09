В Украине вводятся новые правила регистрации автомобилей: что изменится и когда

С 14 декабря регистрация и перерегистрация автомобилей в Украине будут осуществляться по новому алгоритму. Изменения касаются экспертного исследования транспортного средства.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец.
По его словам, процедура исследования авто теперь будет проходить отдельно от регистрации.
Отделение не означает отмену. Теперь исследование нужно проходить до того, как обращаться за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства, – говорит Баранец.
Это позволит оформлять автомобили онлайн с помощью двух смартфонов или компьютеров – владельца и покупателя. Алгоритм регистрации транспортного средства в Украине при купле-продаже авто теперь станет следующим:
Кроме того, украинцы смогут отказаться от пластиковых свидетельств о регистрации транспорта и водительских прав. Эти документы можно будет получать без изготовления физических бланков, т.е. только в цифровом формате — «еУдостоверение водителя» и «еСвидетельство о регистрации транспортного средства».
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