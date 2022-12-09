Цена на рис и гречку шокирует: в Днепре резко изменилась стоимость популярных круп (ФОТО)

Рис уверенно "догоняет" гречку.

Мы решили посмотреть, сколько сейчас стоят в «АТБ» самые популярные крупы, и были шокированы – как приятно, так и не очень.

Так, цена на гречку снизилась. Сейчас можно купить по акции килограмм этой крупы за 66,90 грн (обычная цена – 78,90).

А вот рис неприятно удивил: его цена уверенно «догоняет» цену на гречку. За килограмм риса придется отдать 56,50 грн – и это по акции (обычная цена – 62,90).

Есть и бюджетные крупы: так, килограмм гороха можно приобрести за 14,90 (без акции – 18,90).

Если любите манную кашу – за кг этой крупы придется заплатить 17,80 (19,80 – без акции).

Ячная крупа сейчас стоит 12,60 грн за килограмм (без акции – 14,90).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: