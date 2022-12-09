На Днепропетровщине в одном из городов отопления не будет 2-3 дня

В Зеленодольске с 00:00 10 декабря выключат отопление на 2-3 дня.
Об этом сообщает Зеленодольский городской водоканал.
Уважаемые потребители тепловой энергии! В связи с устранением дефекта КРИВОРОЖСКАЯ ТЭС планирует прекращение теплоснабжения на 2-3 дня с 00:00 10.12.2022 года. Пожалуйста, одевайтесь теплее и берегите себя, — говорится в сообщении.
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