На Днепропетровщине в одном из городов отопления не будет 2-3 дня

В Днепре на улице Байкальской в аптеку ворвались двое незнакомых мужчин в балаклавах и угрожая оружием потребовали от продавца отдать деньги из кассы.

Во время отключений света в Днепре один из самых важных вопросов для горожан – работа Интернета. Особенно это актуально для тех, кто не может работать без сети и при этом трудится удаленно, но также важно и для работников офисов.