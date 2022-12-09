В Україні вводять нові правила реєстрації автомобілів: що зміниться та коли

Від 14 грудня реєстрація та перереєстрація автомобілів в Україні будуть здійснюватися за новим алгоритмом. Зміни стосуються експертного дослідження транспортного засобу.
Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
За його словами, процедура дослідження авто тепер проходитиме окремо від реєстрації.
Виділення не означає скасування. Тепер його потрібно проходити до того, як звертатися за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, – каже Баранець.
Це дозволить оформляти автівки онлайн за допомогою двох смартфонів або комп’ютерів – власника та покупця. Алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні під час купівлі-продажу авто тепер стане таким:
Крім того, українці зможуть відмовитися від пластикових свідоцтв про реєстрацію транспорту та посвідчення водія. Ці документи можна буде отримувати без виготовлення фізичних бланків, тобто лише у цифровому форматі – “єПосвідчення водія” та “єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу”.
Читайте також:
Автор:
Прикордонники Мукачівського прикордонного загону зупинили п'ятьох чоловіків призовного віку, які…
У Дніпрі на вулиці Автотранспортній горів автомобіль.
Американський журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського…
Google представив рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошукової системи за…