В Днепре объявили желтый уровень опасности: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают: 10 декабря ночью и утром в Днепре и местами в области ожидается туман.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Видимость в тумане – 200-400 метров. Уровень опасности первый – желтый.
Поэтому, будьте осторожны и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Яворницкого и Космической случились аварии.
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