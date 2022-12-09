В Днепре объявили желтый уровень опасности: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Яворницкого и Космической случились аварии .

Поэтому, будьте осторожны и берегите себя!

Видимость в тумане – 200-400 метров. Уровень опасности первый – желтый.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают: 10 декабря ночью и утром в Днепре и местами в области ожидается туман.

Сегодня, 9 декабря, в Днепре и области снова действуют экстренные…

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