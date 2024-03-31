Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта

Сегодня 14:30
просмотров

Стоимость оформления загранпаспорта.

Новости Днепра про В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта

Из-за роста стоимости печати бланков загранпаспорта граждан Украины вырастет стоимость оформления этого документа.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

Стоимость оформления загранпаспорта сроком до семи рабочих дней или до трех (при наличии оснований) вырастет с 1496 до 1598 гривен.

Несрочное оформление паспорта с 1 апреля будет стоить 958 гривен, тогда как раньше – 856 гривен.

В Государственной миграционной службе уточнили, что украинцы, которые оплатили админуслуги и подали заявление на получение загранпаспорта до 31 марта, получат документы по старой цене.

В то же время те граждане, которые оплатили админуслуги, но не подали заявление, будут осуществлять доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявлений.

Новости Днепра про В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспортаУкраїнська Новости Днепра про В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспортаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре трое граждан Азербайджана скрывались от миграционников
    Новости Днепра
    20.03.2024 14:29
    В Днепре трое граждан Азербайджана скрывались от миграционников

    В Днепропетровской области обнаружили троих граждан Азербайджана, не имевших вид…

    Из Украины выдворили скрывавшегося в Днепре нелегального мигранта из Чехии
    Новости Днепра
    01.03.2024 12:13
    Из Украины выдворили скрывавшегося в Днепре нелегального мигранта из Чехии

    В Днепре жили иностранцы, превысившие законный срок пребывания в Украине.

    Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платить
    Новости Днепра
    04.01.2024 11:50
    Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платить

    Важная информация!

    В Днепре за день разоблачили 5 нелегалов из РФ, Узбекистана и Армении
    Новости Днепра
    21.12.2023 16:18
    В Днепре за день разоблачили 5 нелегалов из РФ, Узбекистана и Армении

    В Днепре обнаружили пятерых нелегалов

    Последние новости

    В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее
    В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее

    В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим.

    Сегодня 13:44
    2
    просмотров
    Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством
    Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством

    Лисичку заметили на ж/м Приднепровский.

    Сегодня 12:50
    2
    просмотров
    Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)
    Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)

    Огромный портал открылся в Кривом Роге.

    Сегодня 12:00
    6
    просмотров
    Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из Днепропетровщины
    Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из Днепропетровщины

    Внезапно умер боец из Днепропетровщины.

    Сегодня 11:11
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области магазин поил людей некачественным алкоголем
    В Днепропетровской области магазин поил людей некачественным алкоголем

    В Днепропетровской области людей поили некачественным алкоголем.

    Сегодня 10:25
    5
    просмотров
    В Днепре иностранец вырвал из рук мужчины сумку с крупной сумой денег
    В Днепре иностранец вырвал из рук мужчины сумку с крупной сумой денег

    Полиция рассказала о подробностях ограбления на вокзале Днепра.

    Сегодня 09:22
    3
    просмотров
    В Днепре с утра в некоторых районах нет воды: в чем дело
    В Днепре с утра в некоторых районах нет воды: в чем дело

    В Днепре 31 марта кое-где нет воды.

    Сегодня 08:33
    2
    просмотров
    Ясно, тепло и без осадков: погода в Днепре на 31 марта
    Ясно, тепло и без осадков: погода в Днепре на 31 марта

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    Готовьтесь: в Днепре и области могут экстренно отключить свет
    Готовьтесь: в Днепре и области могут экстренно отключить свет

    В Днепре и области могут снова экстренно отключить свет.

    Вчера 19:52
    12
    просмотров
    Пограничники Польши ловили на границе с Украиной стадо овец-рецидивистов (ВИДЕО)
    Пограничники Польши ловили на границе с Украиной стадо овец-рецидивистов (ВИДЕО)

    Курьезный инцидент произошел на украинско-польской границе.

    Вчера 19:17
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх