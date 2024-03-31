В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта

Стоимость оформления загранпаспорта.

Из-за роста стоимости печати бланков загранпаспорта граждан Украины вырастет стоимость оформления этого документа.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

Стоимость оформления загранпаспорта сроком до семи рабочих дней или до трех (при наличии оснований) вырастет с 1496 до 1598 гривен.

Несрочное оформление паспорта с 1 апреля будет стоить 958 гривен, тогда как раньше – 856 гривен.

В Государственной миграционной службе уточнили, что украинцы, которые оплатили админуслуги и подали заявление на получение загранпаспорта до 31 марта, получат документы по старой цене.

В то же время те граждане, которые оплатили админуслуги, но не подали заявление, будут осуществлять доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявлений.

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