В Днепре трое граждан Азербайджана скрывались от миграционников

Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.
Как сообщили миграционники, в марте текущего года служащие Управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ГУ ГТС в Днепропетровской области провели рейд, в ходе которого установили личности трех граждан Азербайджанской Республики.
Все трое незаконно находились на территории Украины и скрывались от государственных органов. Нарушителей задержали и доставили в пункт временного пребывания иностранцев.
По решению ГУ ГТС в Днепропетровской области, 19 марта указанных граждан под стражей вывезли на границу с Молдовой и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда в наше государство на 5 лет.
Миграционная служба Украины еще раз призывает иностранцев не нарушать нормы действующего миграционного законодательства нашей страны.
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