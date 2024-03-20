У Дніпрі троє громадян Азербайджану переховувалися від міграційників

У Дніпропетровській області виявили трьох громадян Азербайджану, які не мали посвідок на перебування в Україні.

Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровщині.

Як повідомили міграційники, у березні поточного року, службовці Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ГУ ДМС у Дніпропетровській області провели рейд, під час якого встановили особи трьох громадян Азербайджанської Республіки.

Усі троє незаконно перебували на території України та переховувалися від державних органів. Порушників затримали та доправили до пункту тимчасового перебування іноземців.

За рішенням ГУ ДМС у Дніпропетровській області, 19 березня зазначених громадян під вартою вивезли на кордон з Молдовою та примусово видворили за межі України із забороною в’їзду до нашої держави на 5 років.

Міграційна служба України вкотре закликає іноземців не порушувати норми чинного міграційного законодавства нашої країни.

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