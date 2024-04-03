В Днепре уроженец РФ украл два Iphone у сотрудников миграционной службы

В Днепре мужчина обворовал Миграционную службу.

Об этом говорится в приговоре Самарского суда, обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений, 29 марта.

Как отмечено в материалах дела, уроженец Пермской области РФ, уже имеющий украинское гражданство, украл два телефона у сотрудников миграционной службы. Это произошло 9 марта 2024 года.

Подозреваемый, находясь в помещении отдела № 4 ДМС, увидел, что дверь в один из кабинетов не закрыта. Мужчина проник в кабинет и забрал оттуда два мобильных телефона марки Iphone XS и 12 Pro Max. Гаджеты, общей стоимостью 26 420 грн, он положил в карман и ушел.

Впоследствии мужчину задержали. Свою вину он не отрицал и пошел на соглашение с прокурором. 28 марта 2024 года Самарский районный суд признал виновным мужчину в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Учитывая, что мужчина покаялся, и у него нет судимостей, а пострадавшие согласились на мирное урегулирование конфликта, приговор смягчили до 3 лет условно. Однако осужденный теперь должен:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

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