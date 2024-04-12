Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге

Гражданина Великобритании обнаружили в Кривом Роге с двойным гражданством.
Во время рейдов по территории города миграционники разоблачили мужчину, который нелегально находился на территории Украины.
Мужчина проживает на территории Украины с нарушением сроков легального пребывания иностранцев и пользуется паспортами Великобритании и Турции.
За нарушение правил пребывания в стране гражданина привлекли к административной ответственности и приняли решение о принудительном возвращении лица в страну происхождения или другую страну.
В решении отметили наличие двойного гражданства, о чем сообщили Государственную пограничную службу Украины во избежание подобных случаев в будущем, — говорится в сообщении.
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