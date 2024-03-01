Из Украины выдворили скрывавшегося в Днепре нелегального мигранта из Чехии

В Днепре жили иностранцы, превысившие законный срок пребывания в Украине.

Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

29 февраля принудительно выдворили из Украины гражданина Республики Армения и гражданина Чешской Республики, нелегально проживавших на территории нашего государства.

Предписание выполнили работники Управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ГУ ГТС в Днепропетровской области. Жителей области также призывают обращаться в службу, если кому-то известно о пребывании на территории Украины нелегальных мигрантов.

В очередной раз отметим, если Вы в Днепропетровской области имеете информацию о местонахождении нелегальных иммигрантов, то у вас есть возможность сообщить об этом Миграционной службе. Для этого достаточно по будням с 08.00 до 17.00 анонимно отправить сообщение с информацией, известной Вам лично, на любой удобный мессенджер по телефону (063)-718-71-44 или отправить письмо по собственной подписи и дате по адресу: 49000, Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Вячеслава Липинского, 7, говорится в сообщении.