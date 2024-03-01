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  • З України видворили нелегального мігранта з Чехії, який переховувався у Дніпрі

З України видворили нелегального мігранта з Чехії, який переховувався у Дніпрі

Сьогодні 12:13
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У Дніпрі жили іноземці, які перевищили законний термін перебування в Україні.

Новости Днепра про З України видворили нелегального мігранта з Чехії, який переховувався у Дніпрі

Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровщини.

29 лютого примусово видворили з України громадянина Республіки Вірменія та громадянина Чеської Республіки, які нелегально проживали на території нашої держави.

Припис виконали працівники Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ГУ ДМС у Дніпропетровській області. Жителів області також закликають звертатися до служби, якщо комусь відомо про перебування на території України нелегальних мігрантів. 

Вчергове зазначимо, якщо Ви у Дніпропетровській області маєте інформацію про місце знаходження нелегальних іммігрантів, то у вас є можливість повідомити про це Міграційну службу.Для цього достатньо по буднях з 08.00 до 17.00 анонімно надіслати повідомлення з інформацією, відомою Вам особисто, на будь-який зручний месенджер за номером телефону (063)-718-71-44 або надіслати листа за власним підписом та датою на адресу: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського, 7, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про З України видворили нелегального мігранта з Чехії, який переховувався у ДніпріУкраїнська

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