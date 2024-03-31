В Україні з 1 квітня зросте вартість оформлення закордонного паспорта

Через зростання вартості друку бланків закордонного паспорта громадян України зросте вартість оформлення цього документа.
Про це повідомила Державна міграційна служба.
Вартість оформлення закордонного паспорта терміном до семи робочих днів або до трьох (за наявності підстав) зросте з 1496 до 1598 гривень.
Натомість нетермінове оформлення паспорта з 1 квітня коштуватиме 958 гривень, тоді як раніше – 856.
У Державній міграційній службі уточнили, що ті українці, які сплатили адмінпослуги та подали заяву на отримання закордонного паспорта до 31 березня, отримають документи за старою ціною.
Водночас ті громадяни, які сплатили адмінпослуги, але не подали заяву, будуть здійснювати доплату за тими тарифами, які діятимуть на момент подання заяв.
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