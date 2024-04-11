В Украине растет заболеваемость опасной инфекционной болезнью

Большинство заболевших - дети дошкольного и раннего школьного возраста.

С 2023 года в Украине растет заболеваемость коклюшем (это острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекционная болезнь, характерным признаком которой является периодический спазматический кашель с репризами).

За первые два месяца 2024 года уже зафиксировано 515 случаев заболевания, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев, 95,9% всех заболевших — дети, 4,1% — взрослые. Большинство больных — дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что причина роста заболеваемости — большое количество непривитых детей.

Коклюш является очень заразным, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Наиболее опасной болезнь является для младенцев, у которых может вызвать апноэ — временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений и смерти. Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь является изнурительной и сильно ослабляет организм, — отмечают в Минздраве.

Какие симптомы коклюша

Обычно болезнь начинается как ОРВИ, но уже через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель вплоть до покраснения лица, слезотечения, он имеет характерный свист.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ. У младенцев кашель может не проявляться — но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, о чем может свидетельствовать посинение лица, — отмечают в Министерстве.

Выздоравливать человек начинает через 4-8 недель, но иногда период восстановления может длиться от 2 до 6 месяцев.

Как предотвратить коклюш?

Прежде всего все дети должны получить 4 прививки — в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве.

Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины, — говорится в сообщении Минздрава.

При первых признаках сильного кашля — немедленно обратитесь к врачу! Защитите своих детей от тяжелой болезни и осложнений — делайте все прививки по календарю!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 5-летнего мальчика укусил опасный зараженный клещ.

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