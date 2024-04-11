Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине растет заболеваемость опасной инфекционной болезнью

Сегодня 13:26
просмотров

Большинство заболевших - дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Новости Днепра про В Украине растет заболеваемость опасной инфекционной болезнью

С 2023 года в Украине растет заболеваемость коклюшем (это острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекционная болезнь, характерным признаком которой является периодический спазматический кашель с репризами).

За первые два месяца 2024 года уже зафиксировано 515 случаев заболевания, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев, 95,9% всех заболевших — дети, 4,1% — взрослые. Большинство больных — дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что причина роста заболеваемости — большое количество непривитых детей.

Коклюш является очень заразным, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Наиболее опасной болезнь является для младенцев, у которых может вызвать апноэ — временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений и смерти. Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь является изнурительной и сильно ослабляет организм, — отмечают в Минздраве.

Какие симптомы коклюша

Обычно болезнь начинается как ОРВИ, но уже через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель вплоть до покраснения лица, слезотечения, он имеет характерный свист.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ. У младенцев кашель может не проявляться — но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, о чем может свидетельствовать посинение лица, — отмечают в Министерстве.

Выздоравливать человек начинает через 4-8 недель, но иногда период восстановления может длиться от 2 до 6 месяцев.

Как предотвратить коклюш?

Прежде всего все дети должны получить 4 прививки — в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве.

Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины, — говорится в сообщении Минздрава.

При первых признаках сильного кашля — немедленно обратитесь к врачу! Защитите своих детей от тяжелой болезни и осложнений — делайте все прививки по календарю!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 5-летнего мальчика укусил опасный зараженный клещ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине растет заболеваемость опасной инфекционной болезньюУкраїнська Новости Днепра про В Украине растет заболеваемость опасной инфекционной болезньюРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На даче под Днепром женщину укусила змея: что с пострадавшей
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    На даче под Днепром женщину укусила змея: что с пострадавшей

    В Новомосковском районе женщину укусила змея.

    В Днепре будут судить предателя, который присоединился к ВСУ, чтобы «сливать» данные о штабах и тренировочных центрах
    Новости Днепра
    Сегодня 11:52
    В Днепре будут судить предателя, который присоединился к ВСУ, чтобы «сливать» данные о штабах и тренировочных центрах

    В Днепропетровской области поймали предателя.

    Вслед за городами для трех районов Днепропетровщины в Раде выбрали новые названия
    Новости Днепра
    Вчера 20:03
    Вслед за городами для трех районов Днепропетровщины в Раде выбрали новые названия

    Три района области изменят название.

    Марсианский «кратер» в Кривом Роге: появились удивительные фото гигантской пропасти на месте рудника
    Новости Днепра
    Вчера 18:44
    Марсианский «кратер» в Кривом Роге: появились удивительные фото гигантской пропасти на месте рудника

    Марсианский "кратер", внезапно образовавшийся в Кривом Роге, показали с высоты…

    Последние новости

    На даче под Днепром женщину укусила змея: что с пострадавшей
    На даче под Днепром женщину укусила змея: что с пострадавшей

    В Новомосковском районе женщину укусила змея.

    Сегодня 12:59
    3
    просмотров
    В Днепре будут судить предателя, который присоединился к ВСУ, чтобы «сливать» данные о штабах и тренировочных центрах
    В Днепре будут судить предателя, который присоединился к ВСУ, чтобы «сливать» данные о штабах и тренировочных центрах

    В Днепропетровской области поймали предателя.

    Сегодня 11:52
    5
    просмотров
    Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизации
    Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизации

    Нардепы приняли закон о мобилизации.

    Сегодня 10:58
    4
    просмотров
    Взрыв в Кривом Роге из-за утечки газа: из-под завалов вытащили тело погибшего мужчины
    Взрыв в Кривом Роге из-за утечки газа: из-под завалов вытащили тело погибшего мужчины

    Под завалами дома в Кривом Роге, где произошел взрыв из-за утечки газа, нашли тело мужчины.

    Сегодня 10:20
    2
    просмотров
    Погода на 11 апреля: в Днепре будет тепло и ясно
    Погода на 11 апреля: в Днепре будет тепло и ясно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    В Днепре на Игрене загорелась электричка (ВИДЕО)
    В Днепре на Игрене загорелась электричка (ВИДЕО)

    В Днепре на Игрене загорелась электричка.

    Вчера 21:57
    21
    просмотров
    На одном из жилмассивов Днепра будут небольшие проблемы с водой: что известно
    На одном из жилмассивов Днепра будут небольшие проблемы с водой: что известно

    На ж/м Игрень будет понижено давление воды.

    Вчера 21:21
    7
    просмотров
    В Днепре установленный возле аптеки пандус перекрыл узкий тротуар между домами: в чем дело
    В Днепре установленный возле аптеки пандус перекрыл узкий тротуар между домами: в чем дело

    Возле аптеки установили пандус, но добавили хлопот жителям домов рядом.

    Вчера 20:49
    4
    просмотров
    Вслед за городами для трех районов Днепропетровщины в Раде выбрали новые названия
    Вслед за городами для трех районов Днепропетровщины в Раде выбрали новые названия

    Три района области изменят название.

    Вчера 20:03
    11
    просмотров
    В Днепре на ходу вспыхнул грузовик: подробности от ГСЧС
    В Днепре на ходу вспыхнул грузовик: подробности от ГСЧС

    На Космической сегодня, 10 апреля, горел автомобиль.

    Вчера 19:29
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх