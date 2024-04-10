В Днепре установленный возле аптеки пандус перекрыл узкий тротуар между домами: в чем дело

Возле аптеки установили пандус, но добавили хлопот жителям домов рядом.

На проспекте Александра Поля аптека установила пандус, преградивший дорогу местным жителям.

Аптека «Не болей» на углу пристройки установила конструкцию, похожую на подъемник для инвалидных колясок – прекрасно, если бы не одно но. Подъемник напрочь перекрыл узкую дорожку между домами №106 и №108, которой активно пользуются жители. Теперь, чтобы ею пройти, нужно либо спрыгнуть с полуметрового бордюра, либо на него заскочить/залезть/заползти, – написала днепрянка Людмила в тг-канале Геннадия Корбана.