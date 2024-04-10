В Днепре установленный возле аптеки пандус перекрыл узкий тротуар между домами: в чем дело

На проспекте Александра Поля аптека установила пандус, преградивший дорогу местным жителям.
Аптека «Не болей» на углу пристройки установила конструкцию, похожую на подъемник для инвалидных колясок – прекрасно, если бы не одно но. Подъемник напрочь перекрыл узкую дорожку между домами №106 и №108, которой активно пользуются жители. Теперь, чтобы ею пройти, нужно либо спрыгнуть с полуметрового бордюра, либо на него заскочить/залезть/заползти, – написала днепрянка Людмила в тг-канале Геннадия Корбана.
Обращение горожан впоследствии было направлено в КП «Управление контроля за благоустройством города». Через некоторое время тротуар расширили, чтобы пешеходы могли ходить беспрепятственно. Также установили пандус для возможности прохода маломобильных групп населения.
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