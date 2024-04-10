В Кривом Роге 5-летнего мальчика укусил опасный зараженный клещ

В Кривом Роге на Днепропетровщине мальчика укусил опасный клещ.

Сезон клещей в самом разгаре. Есть и первые пострадавшие дети.

Как рассказала врач из Кривого Рога Светлана Куницына, недавно к ней обратились родители 5-летнего мальчика, которого покусал клещ. Однако проблему обнаружили не сразу – лишь через 5 дней.

30 марта ребенок с родителями приехал к родственникам в деревню. И в первую же ночь мальчик пожаловался на головную боль. На следующий день мама отвела малыша к детскому Лору, назначившему ребенку антибиотики.

3 апреля мама нашла на голове сына клеща, который по размерам был уже достаточно «сыт». В тот же день мальчика увезли к детскому хирургу, который удалил насекомое и рекомендовал обследовать его на наличие в его теле возбудителя болезни Лайма – борелии. Опасения медиков подтвердились – клещ был заражен.

6 апреля родители привели сына к врачу-инфекционисту.

По словам Светланы, профилактическое антибактериальное лечение назначается в первые 72 часа после укуса клеща. И тогда есть 80% надежды, что пациент не заболеет, даже если клещ был заражен.

На этот раз мальчику повезло. Несмотря на то, что укус клеща обнаружили слишком поздно, антибиотик, назначенный ЛОРом от другой болезни, сработал. Поэтому у ребенка есть все шансы не заболеть болезнью Лайма.

Светлана призывает родителей осматривать детей после прогулок на улице. Ведь вовремя обнаружив клеща можно избежать неприятных последствий.

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