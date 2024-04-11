Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации принят в целом. «За» проголосовали – 283 нардепа, сообщил Ярослав Железняк.
По его словам, законопроект принят в редакции Комитета.
Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером, — отметил он.
Голоса по фракциям:
Слуга 192
ЕС 0
Родина 2
Платформа за жизнь и мир 18
Голос 16
Восстановление 16
За будущее 12
Доверие 15
Внефракционные 12
Нардеп от «Голоса» Железняк пишет, что парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о ротациях и демобилизации, поскольку через 8 месяцев должен быть разработан отдельный законопроект.
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