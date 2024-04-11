Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизации

Нардепы приняли закон о мобилизации.

Законопроект о мобилизации принят в целом. «За» проголосовали – 283 нардепа, сообщил Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект принят в редакции Комитета.

Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером, — отметил он.

Голоса по фракциям:

Слуга 192

ЕС 0

Родина 2

Платформа за жизнь и мир 18

Голос 16

Восстановление 16

За будущее 12

Доверие 15

Внефракционные 12

Нардеп от «Голоса» Железняк пишет, что парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о ротациях и демобилизации, поскольку через 8 месяцев должен быть разработан отдельный законопроект.

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