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Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизации

Сегодня 10:58
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Нардепы приняли закон о мобилизации.

Новости Днепра про Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации принят в целом. «За» проголосовали – 283 нардепа, сообщил Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект принят в редакции Комитета.

Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером, — отметил он.

Голоса по фракциям:

Слуга 192
ЕС 0
Родина 2
Платформа за жизнь и мир 18
Голос 16
Восстановление 16
За будущее 12
Доверие 15
Внефракционные 12

Нардеп от «Голоса» Железняк пишет, что парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о ротациях и демобилизации, поскольку через 8 месяцев должен быть разработан отдельный законопроект.

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Новости Днепра про Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизацииУкраїнська Новости Днепра про Демобилизации пока не будет: Рада приняла законопроект о мобилизацииРусский

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