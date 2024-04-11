Демобілізації поки що не буде: Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому. “За” проголосували – 283 нардепи, повідомив Ярослав Железняк.
За його словами, законопроєкт прийнято в редакції Комітету.
Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером, – зазначив він.
Голоси по фракціях:
Слуга 192
ЄС 0
Батьківщина 2
Платформа за життя та мир 18
Голос 16
Відновлення 16
За майбутнє 12
Довіра 15
Позафракційні 12
Нардеп від “Голосу” Железняк пише, що парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про ротації і демобілізацію, оскільки за 8 місяців мають розробити окремий законопроєкт.
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