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Демобілізації поки що не буде: Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Сьогодні 10:58
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Нардепи ухвалили закон про мобілізацію.

Новости Днепра про Демобілізації поки що не буде: Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому. “За” проголосували – 283 нардепи, повідомив Ярослав Железняк. 

За його словами, законопроєкт прийнято в редакції Комітету.

Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером, – зазначив він.

Голоси по фракціях:

Слуга 192
ЄС 0
Батьківщина 2
Платформа за життя та мир 18
Голос 16
Відновлення 16
За майбутнє 12
Довіра 15
Позафракційні 12

Нардеп від “Голосу” Железняк пише, що парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про ротації і демобілізацію, оскільки за 8 місяців мають розробити окремий законопроєкт.

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Новости Днепра про Демобілізації поки що не буде: Рада прийняла законопроєкт про мобілізаціюУкраїнська Новости Днепра про Демобілізації поки що не буде: Рада прийняла законопроєкт про мобілізаціюРусский

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