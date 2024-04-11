Демобілізації поки що не буде: Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Нардепи ухвалили закон про мобілізацію.

Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому. “За” проголосували – 283 нардепи, повідомив Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт прийнято в редакції Комітету.

Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером, – зазначив він.

Голоси по фракціях:

Слуга 192

ЄС 0

Батьківщина 2

Платформа за життя та мир 18

Голос 16

Відновлення 16

За майбутнє 12

Довіра 15

Позафракційні 12

Нардеп від “Голосу” Железняк пише, що парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про ротації і демобілізацію, оскільки за 8 місяців мають розробити окремий законопроєкт.

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