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  • В Днепре будут судить предателя, который присоединился к ВСУ, чтобы «сливать» данные о штабах и тренировочных центрах

В Днепре будут судить предателя, который присоединился к ВСУ, чтобы «сливать» данные о штабах и тренировочных центрах

Сегодня 11:52
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В Днепропетровской области поймали предателя.

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В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего ВСУ, сотрудничавшего с врагом.

Как сообщили в Днепровской специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, 40-летний мужчина имел пророссийские убеждения. К ВСУ присоединился, чтобы помогать РФ воевать против Украины.

По мнению прокуроров, мужчина сделал это сознательно. Военный имел доступ к данным о размещении блокпостов, укреплений, подразделений и военной техники ВСУ, порядка и паролей для беспрепятственного проезда через них. Это помогало выполнять задания, которые ему выдавал сотрудник ФСБ РФ. Связывался с куратором предатель через телеграм.

Мужчина узнавал и отправлял геолокации расположения штабов и места тренировочных лагерей сил обороны, расположение и количество личного состава отдельных подразделений.

Теперь его ожидает лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

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