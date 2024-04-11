В Днепре будут судить предателя, который присоединился к ВСУ, чтобы «сливать» данные о штабах и тренировочных центрах

В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего ВСУ, сотрудничавшего с врагом.
Как сообщили в Днепровской специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, 40-летний мужчина имел пророссийские убеждения. К ВСУ присоединился, чтобы помогать РФ воевать против Украины.
По мнению прокуроров, мужчина сделал это сознательно. Военный имел доступ к данным о размещении блокпостов, укреплений, подразделений и военной техники ВСУ, порядка и паролей для беспрепятственного проезда через них. Это помогало выполнять задания, которые ему выдавал сотрудник ФСБ РФ. Связывался с куратором предатель через телеграм.
Мужчина узнавал и отправлял геолокации расположения штабов и места тренировочных лагерей сил обороны, расположение и количество личного состава отдельных подразделений.
Теперь его ожидает лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
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