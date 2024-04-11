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  • У Дніпрі судитимуть зрадника, який долучився до ЗСУ, аби “зливати” дані про штаби та тренувальні центри

У Дніпрі судитимуть зрадника, який долучився до ЗСУ, аби “зливати” дані про штаби та тренувальні центри

Сьогодні 11:52
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На Дніпропетровщині піймали зрадника.

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть зрадника, який долучився до ЗСУ, аби

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗСУ, який співпрацював з ворогом.

Як повідомили у Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, 40-річний чоловік мав проросійські переконання. До ЗСУ долучився, аби допомагати РФ, воювати проти України.

За переконанням прокурорів, чоловік зробив це свідомо. Військовий мав доступ до даних про розміщення блокпостів, укріплень, підрозділів та військової техніки ЗСУ, порядку та паролів для безперешкодного проїзду через них. Це допомагало виконувати завдання, які йому видавав співробітник ФСБ РФ. Зв’язувався з куратором зрадник через телеграм.

Чоловік дізнавався та відправляв геолокації розташування штабів та місця тренувальних таборів сил оборони, розташування та кількість особового складу окремих підрозділів.

Тепер його очікує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть зрадника, який долучився до ЗСУ, аби Українська Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть зрадника, який долучився до ЗСУ, аби Русский

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