В Украине планируют внедрить новый осенний праздник, который станет выходным днем

В Украине предлагают ввести свой День благодарения.

В Верховную Раду подали законопроект №9574, в котором говорится, что в Украине хотят внедрить новый праздник 22 октября, а именно День благодарения. Этот день хотят сделать выходным.

В пояснительной записке отмечается, что введение праздника поднимет культуру благодарности на общенациональный уровень, ведь каждый получит возможность поблагодарить тех, кто этого заслужил.

По сути это украинский аналог американского Дня благодарения, который празднуется в последний четверг ноября.

Почему именно 22 октября?

В пояснительной записке отмечено, что 22 октября это Всемирный день перемен к лучшему. Праздник, посвященный тому, чтобы люди могли вместе изменить мир, а это логично сочетается с идеей Дня благодарения.

На самом деле свои аналоги Дней благодарения есть у каждой страны, но больше всего его празднуют именно в США и Канаде.

В Америке День благодарения положили начало еще в 18 веке, когда территорию нового континента начали активно заселять выходцы из Европы. Сначала оно имело религиозную основу, ведь люди благодарили Бога за все блага, которые он им дал в течение года. Впоследствии этот праздник превратился в семейный. В этот день родственники и друзья съезжаются со всей страны за общий стол с традиционными блюдами.

В этот день американцы готовят фаршированного индюка с клюквенным вареньем. Для этого ко Дню благодарения США специально выращивают значительное количество этих птиц.

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