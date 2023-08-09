В Днепре заминировали более 150 детсадов и 58 торговых центров: что известно

За прошедшие сутки на электронную почту call-центра СБУ поступило 2 сообщения о минировании.
В первом речь шла о взрывчатке в здании СБУ, редакции «Днепра оперативного» и детских садах. Во втором – о минировании здания администрации, торговых центров, районных судов и аэропорта.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители обследовали помещения 154 детских садов, здание СБУ, редакцию «Днепра оперативного», администрацию, 58 торговых центров, 8 районных судов и аэропорт.
К счастью, взрывчатку не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”.
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