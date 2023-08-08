В Италии мужчину раздавили несколько тонн твердого сыра

Итальянец владел складом твердого сыра грана падана. Помещение расположено в городке Романо-ди-Ломбардия, недалеко от Милана. На момент трагедии внутри помещения хранилось 25 тысяч шайб сыра.
6 августа сыровар, как обычно, пришел проверить продукцию, но его внезапно засыпало тысячами шайб твердого сыра. Каждая из них весит по 40 килограммов, поэтому мужчину раздавило несколькими тоннами сыра.
Как пишет CNN, погибшим был 74-летний Джакомо Кьяппарини. Сыровар зашел на склад, чтобы проверить автоматического робота, который использовался для очистки сыра. Доподлинно неизвестно, что стало причиной коллапса, но полицейские предполагают, что сломалась одна из полок, а ее обрушение вызвало эффект домино, из-за чего тысячи шайб, каждая из которых весит около 40 кг, посыпались. Некоторые падали с высоты 10 метров.
Тело мужчины искали в течение 12 часов.
Погибший – мужчина с бородой без очков, стоящий на фото слева.
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