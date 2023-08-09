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  • У Дніпрі замінували понад 150 дитсадків та 58 торговельних центрів: що відомо

У Дніпрі замінували понад 150 дитсадків та 58 торговельних центрів: що відомо

Сьогодні 09:00
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"Мінери" знову активізувалися...

Новости Днепра про У Дніпрі замінували понад 150 дитсадків та 58 торговельних центрів: що відомо

За минулу добу на електронну пошту call-центру СБУ надійшло 2 повідомлення про замінування.

У першому йшлося про вибухівку у будівлі СБУ, редакції «Дніпра оперативного» та дитячих садочках. У другому – про мінування будівлі адміністрації, торговельних центрів, районних судів та аеропорту.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили приміщення 154 дитячих садочків, будівлю СБУ, редакцію «Дніпра оперативного», адміністрацію, 58 торговельних центрів, 8 районних судів та аеропорт. 

На щастя, жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”.

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